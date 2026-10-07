Wenn die britische Band Oasis heute Konzerte gibt, erinnert das an Veteranentreffen. Gemeinsam ist man älter geworden, gemeinsam hat man manche Schlacht geschlagen, auf der Bühne wie davor. Liam und Noel Gallagher prügelten sich lustig durch die Neunziger und Nullerjahre, und auch im Publikum ging es hoch her. Alle waren irgendwie rough, alle gehen inzwischen Richtung boring old farts, was auch wieder etwas Beruhigendes hat.

Ein Hoch also darauf, dass die Brüder bereits auf der ersten Reunion-Tour 2025 kein einziges neues Stück gespielt haben, dass es auch bei der nächsten Tour 2027 so sein soll. Oasis simuliert perfekt alte Zeiten, auch wenn der Kartenvorverkauf ein Feuerwerk digitaler Nachfragesteuerung war. Hilflos griff zu den günstigsten Stehplätzen, wer per Los eine Kaufoption bekam. Für München 2027 waren das 165,25 Euro. Weil Bands vor allem an Konzerten etwas verdienen, wird nun all jenen, die eines der begehrten digitalen Tickets kaufen konnten (andere gab es nicht) ein „Souvenir Ticket“ angeboten. 7,95 Euro kostet es, ist hübsch bedruckt und aus festem Papier. Kein Vergleich mit den labberigen weißen Kaufbelegen, die Veranstalter oft bei anderen Bands gegen Geld verschicken.

Erfunden haben Oasis diese Tickets natürlich nicht. Bei Helene Fischer gab es besondere Sammlertickets, auch bei Guns N’ Roses und Iron Maiden. Aber die haben in den vergangenen 15 Jahren immerhin neue Musik gemacht. Oasis nicht. Ein genialer Coup auch von den Veranstaltern, schöne Papiertickets erst abzuschaffen und sie dann als teure Zusatzleistung wieder einzuführen.

Das Papierticket bei Oasis kommt übrigens erst nach dem Auftritt per Post. Ins Konzert kommt man damit nicht. Das ist wirklich mal ein Fortschritt. In der Reihe zerknickter und eingerissener Oasis-Tickets aus alten Zeiten an der Pinnwand wird es ungemein frisch aussehen.