Er ist nicht leicht, überhaupt nicht. Dieser Tag, an dem Nur El-Huda Chehade ihr Kopftuch auszieht. Wobei „ausziehen“ so nach symbolischer Geste klingt. Treffender ist: Sie lässt es morgens einfach weg, das Tuch, geht ohne vor die Tür. Chehade will nur kurz zur Post, doch sie fühlt sich beklommen, bekommt Herzrasen, dreht wieder um. Nur El-Huda Chehade ist 25 Jahre alt, 17 davon hat sie einen Hijab getragen, eine religiöse Kopfbedeckung für Frauen im Islam. Und nun, an diesem Tag Anfang Mai, ist da nichts mehr. „Total ungewohnt“ sei das gewesen, erzählt sie später der SZ. Doch bereut habe sie das Ablegen keine Sekunde. „Ich hab’s nicht mehr gefühlt.“