Die Menschen finden manchmal auf sonderbarsten Wegen zu ihrer Bestimmung, für die 18 Jahre alte Sophia Caspar aus Mettmann führte der Weg über ein Überraschungsei. Aus dem Plastik-Eigelb wurde nämlich in dieser Woche ein Zettelchen mit ihrem Namen gezogen. Was dazu führt, dass sie die nächsten fünf Jahre im Stadtrat von Mettmann sitzen wird.
LosentscheidEine Stadträtin aus dem Ü-Ei
Wer gewinnt, wenn zwei Kandidaten gleich viele Stimmen erhalten? Bei den Kommunalwahlen in NRW ging es in manchen Bezirken am Ende tatsächlich zu wie im DFB-Pokal.
Von Christoph Koopmann, Düsseldorf
