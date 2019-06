4. Juni 2019, 19:39 Uhr Hochzeitsblockaden in NRW "Führen Sie keine Waffen mit"

Allein in den vergangenen zwei Monaten musste die Polizei in NRW 129 Mal ausrücken, weil Hochzeitsfeiern im Chaos endeten.

In Festsälen werden jetzt Flyer ausgelegt, die der Prävention dienen sollen.

Hinter den Broschüren steckt ein ganzer Aktionsplan des Innenministeriums.

Von Moritz Geier

Nur mal ein paar Beispiele: Im März parkten Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft mindestens vier Autos auf den Spuren der A 81 bei Stuttgart, um ein Filmchen des folgenden Staus aufzunehmen. Eine weitere Feiergruppe bremste auf der A 3 bei Ratingen den Verkehr aus - um Fotos eines Bräutigams auf der Fahrbahn zu schießen. Und im April blockierten etwa 100 Hochzeitsgäste in Duisburg-Hochfeld eine Kreuzung, zündeten Bengalos, schwenkten türkische Fahnen und schossen mit Schreckschusspistolen in die Luft.

Laut NRW-Innenministerium musste die Polizei allein in den vergangenen zwei Monaten 129 Mal ausrücken, weil Hochzeitsfeiern im Chaos endeten: mit Schüssen, Korsos, Autobahnblockaden oder Pyrotechnik. In Nordrhein-Westfalen kommen die Ordnungshüter kaum hinterher: Nach dem Fall auf der A 3 führte ein Spezialeinsatzkommando der Düsseldorfer Polizei sogar mehrere Razzien durch, durchsuchte Wohnungen und stellte Speichermedien und Handys sicher. Ihrer Ermittlungskommission hatte die Polizei den Namen "Donut" gegeben, weil man so die kreisrunden Bremsspuren nennt, die ein feierwütiger Hochzeitsgast vor den Augen der Polizei mit seinem Drift-Manöver auf der Autobahn gezogen hatte.

Keine Feuerwerkskörper

Jetzt geht's an die Prävention. Die NRW-Sicherheitsbehörden haben gerade einen schmalen Flyer erstellt, der in Festsälen ausgelegt werden und vor allem türkischen Hochzeitsgesellschaften zur sittlichen Orientierung dienen soll. Die Bild hatte zuerst darüber berichtet. "Halten Sie sich an die Verkehrsregeln", "Provozieren Sie keine Staus", "Zünden Sie keine Feuerwerkskörper" oder "Führen Sie keine Waffen mit", steht darauf, gleich nach der ordnungsgemäßen Ehrerweisung ("Die NRW-Polizei gratuliert Ihnen recht herzlich"). Hinter den Broschüren steckt ein ganzer Aktionsplan des NRW-Innenministeriums gegen eskalierende Hochzeitsfeiern - so gravierend ist das Problem.

Die Polizei rechnet mit weiteren Einsätzen: Am Montag endete der Fastenmonat Ramadan, während dessen sich die Lage laut Polizei zuletzt etwas beruhigt hatte. Die Broschüren sollen den Feiernden auch Konsequenzen aufzeigen: Mit Punkten in Flensburg wird da gedroht, dem "Verbot der gemeinsamen Weiterfahrt", einem erheblichen Zeitaufwand bei der Personalienfeststellung, dem "Durchsuchen von Hochzeitsgästen und Fahrzeugen", Geld- und sogar Freiheitsstrafen.

Straßenblockaden sind keine Tradition

Der Migrationsforscher Hacı-Halil Uslucan hat die Exzesse kürzlich in der Welt mit der immensen Bedeutung von Hochzeiten etwa in der türkischen Kultur erklärt. Straßenblockaden seien keine Tradition, aber Feiern hätten eine starke Öffentlichkeit. Die Freude werde nach außen getragen. "Alle sollen mitbekommen, dass die sexuelle Verbindung der jungen Menschen als legitim anerkannt wird, und es soll verhindert werden, dass Gerüchte aufkommen." NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) sagte dem Express, die Feier-Exzesse seien keine Frage von "kultureller Identität", sondern einfach nur "asoziales Verhalten".