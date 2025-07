Nach dem Brand in einem Kabeltunnel einer wichtigen Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von einem Sabotageakt aus. Das Feuer hat die Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf lahmgelegt.

Im südlichen Duisburger Stadtteil Großenbaum sei aktuell kein Zugverkehr möglich, meldete die Bahn, es komme zu Verspätungen und Ausfällen. Die Reparatur wird wohl bis Freitagmittag andauern. Auch der Fernverkehr sei betroffen, sagte ein Bahnsprecher. Die Strecke sei mit 700 bis 800 Verbindungen täglich eine der wichtigsten bundesweit.

Ein „Kommando Angry Birds“ reklamiert in einem Bekennerschreiben auf der linken Plattform Indymedia die Tat für sich. „Vieles würde unendlich viel besser gehen ohne das industrielle System“, heißt es in dem Schreiben. Deswegen habe die Gruppe „eine Störung verursacht“.

Ein Düsseldorfer Polizeisprecher bestätigte, dass den Behörden das Schreiben auch vorliege. Die Echtheit müsse jetzt überprüft werden. Häufig gebe es in solchen Fällen auch Trittbrettfahrer. Ein Ergebnis der Prüfung sei nicht mehr am Donnerstag zu erwarten.

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa am Tatort erfuhr, hatten Unbekannte eine Zündvorrichtung in dem Kabeltunnel platziert. Ein Lokführer habe Qualm aus dem Kabeltunnel quellen sehen und Alarm geschlagen. Noch bevor die Feuerwehr vorgefahren sei, hätten Bahnmitarbeiter mit dem Löschen begonnen.

Die dort verlegten Kabel gehörten zu einem Stellwerk in Duisburg, der Brand sei aber auf Düsseldorfer Stadtgebiet ausgebrochen, sagte ein Bahnsprecher. Die Kabel müssten nun auf einer Länge von 60 Metern ausgetauscht werden.

Zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und Duisburg Hauptbahnhof sowie zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden Städte fahren derzeit nur Ersatzbusse. Betroffen seien neben dem Regionalverkehr auch die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit.

Man habe Bauarbeiten an einer parallel verlaufenden Güterzugstrecke in Duisburg-Wedau kurzfristig unterbrochen, um über diese Strecke einen Teil des Verkehrs abwickeln zu können. An den Hauptbahnhöfen in Duisburg und Düsseldorf strandeten gleichwohl viele Reisende.