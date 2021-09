Ausfall des Notrufs in mehreren Bundesländern

In mehreren Bundesländern ist am Mittwochmittag der Notruf ausgefallen.

In mehreren Bundesländern gibt es seit Mittwochmittag Probleme bei den Notrufnummern 112 und 110. Vielerorts sind die Nummern nicht erreichbar.

In mehreren Bundesländern hat es am Mittwochmittag Probleme bei den Notrufnummern 112 und 110 gegeben. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gingen zahlreiche Warnmeldungen ein, wie auf der Website der Behörde ersichtlich war. Auch viele Kommunen und Städte informierten die Bürger: "Die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst ist derzeit im Raum #München gestört", schrieb zum Beispiel die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt bei Twitter.

Auch weitere Städte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz meldeten Störungen. "Es können keine Anrufe angenommen werden. Alle Bürgerinnen und Bürger in Notsituationen werden gebeten, weitere Anrufversuche zu unternehmen", hieß es vom Landratsamt Erding. Der Notruf aus dem Mobilfunknetz sei auch im Kreis Paderborn nur eingeschränkt möglich, meldete der Kreis bei Twitter.

Die örtlichen Telefonnummern der Polizei seien in den meisten Fällen nicht betroffen und können gewählt werden, heißt es etwa in Magdeburg sowie den Landkreisen Harz, Börde und im Salzlandkreis. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio, zu informieren.