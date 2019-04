15. April 2019, 19:13 Uhr Frankreich Pariser Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen

Nach dem Ausbruch eines Feuers am Montagabend schlagen Flammen und Rauch aus dem Dachstuhl von Notre-Dame in Paris.

In der französischen Hauptstadt Paris steht die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Flammen.

Die Feuerwehr gab an, das Feuer sei im Dachstuhl der Kirche ausgebrochen.

Hinweise auf die Brandursache oder Informationen über mögliche Opfer gibt es noch nicht.



Von Nadia Pantel und Christian Simon

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern im französischen Fernsehen waren eine große Rauchsäule und riesige Flammen über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. Feuerwehrleute sagten der französischen Zeitung Le Figaro, das Feuer sei im Dachstuhl der weltberühmten Kirche ausgebrochen. Gegen 18:50 Uhr seien erste Meldungen zu dem Brand eingegangen.

Auf dem Pont Saint-Michel sammeln sich um kurz vor 20 Uhr die Schaulustigen, sie filmen den Brand mit ihren Handys, als auf einmal ein Schrei durch die Menge geht: "Oh mein Gott!" Die meisten hier sind Touristen. Gerade hat der Wind gedreht, die Rauchwolke über der Kirche färbt sich tiefschwarz und über den Menschen auf der Brücke geht ein Regen aus Asche und kleinen Feuerfunken nieder. Polizisten versuchen schreiend die Fußgänger auf die Bürgersteige zu drängen, doch selbst als die Straße frei ist, will niemand vorbeifahren. Die Autofahrer sind stehengeblieben und starren. Auf der Straße pressen sich die Menschen Taschentücher und Schals vor ihre Münder. Nicht nur weil der Rauch beißt. Auch weil viele weinen. Notre Dame liegt nicht nur im geographischen Zentrum von Paris, es ist auch ein sein Herz. Die Erinnerung an die christlichen Wurzeln Frankreichs, an seine jahrhundertelange Geschichte, an die erste Blütezeit des Landes.

Macron sagt eine geplante Rede ab

Auf Twitter kursieren am Montagabend Videos, die zeigen, wie das Hauptschiff der Kathedrale in Flammen steht. Das Feuer schlägt durchs Dach, hohe Rauchwolken steigen in den Himmel. Auf einigen Videos ist zu erkennen, dass das Dach über dem Hauptschiff teilweise eingestürzt ist. Auch der Turm über dem Mittelschiff, hinter den beiden ikonischen Zwillingstürmen, ist eingestürzt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen des Brands eine wichtige Fernsehansprache verschoben. Das bestätigte der Élyséepalast am Montagabend kurz vor dem ursprünglich geplanten Sendetermin. Wann Macron die Ansprache zu den Ergebnissen einer monatelangen Bürgerdebatte nun halten will, blieb zunächst offen.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. April 2019

Die Oberbürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, sprach in einer ersten Stellungsnahme von einem "fürchterlichen Brand". Die Menschen in der Stadt sollten den eingerichteten Sicherheitsbereich respektieren. Philippe Villeneuve, Chefarchitekt der Abteilung historische Monumente in Paris, sagte der Zeitung Le Parisien, zum Zeitpunkt der Katastrophe habe sich kein Arbeiter auf dem Dach befunden. Ob sich aber in oder im Umkreis der Kirche noch Menschen befinden, ist noch unklar.

Die Menschen versuchen sich gegenseitig zu beruhigen

Während die Menge der Schaulustigen wächst, scheinen auch die Flammen größer zu werden. Der Rauch wird schließlich so dicht, dass man den einen der beiden Türme nicht mehr sehen kann. Dafür scheint das rot des Feuers durch die gothischen Bögen, die beide Türme verbinden. Daneben sieht man die Umrisse der Wasserspeier. Ein Franzose wischt sich die Asche vom Wollmantel und flucht. Neben ihm schieben Menschen ihre Kinder durch die dicht stehende Menschenmasse. Immer wieder geht ein kleiner Aufschrei durch die Menge, jedes Mal wenn der Wind wieder ins Feuer greift, wenn es nicht aussieht, als wäre dieser Brand unter Kontrolle. Auf ihren Kameradisplays zoomen die Menschen näher an die brennende Kirche heran, um sich gegenseitig zu beruhigen zeigen sie einander, dass die Menschen, die man auf dem Dach herumklettern sind Helme tragen. Dass die Feuerwehr arbeitet, auch wenn der Rauch noch nicht weniger wird.

Notre-Dame ist mehr als 850 Jahre alt und neben dem Eiffelturm das vielleicht bekannteste Pariser Wahrzeichen. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Kathedrale wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Als der Brand ausbrach, war wegen der Renovierung ein Gerüst um die Kirche gebaut. Erst vor wenigen Tagen wurden 16 Kupferstatuen von den Türmen gehoben.

Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. 9000 Menschen finden darin Platz. Mit seinem 1831 erschienenen historischen Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.