16. April 2019, 04:30 Uhr Feuer in Notre-Dame "Das Schlimmste wurde verhindert"

Die Flammen in der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind der Feuerwehr zufolge unter Kontrolle.

Präsident Macron will die Kirche wiederaufbauen. Seit der Nacht läuft eine Spendenaktion.

Die Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung ein und geht derzeit nicht von Brandstiftung aus.

Eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche konnte gerettet werden. Wie es um weitere Kunstschätze steht, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr hat den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame unter Kontrolle gebracht. Das berichteten französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Feuerwehr. Nach mehrstündigen Löscharbeiten gaben die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen Entwarnung.

Das Feuer verwüstete den Sakralbau im Herzen der französischen Hauptstadt, der Dachstuhl stand in Flammen. Es war am Montagabend ausgebrochen, über Stunden schlugen Flammen in den Himmel. Der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs brach zusammen. Medienberichten zufolge wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten schwer verletzt.

Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war in der Nacht noch nicht bekannt. "Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre-Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist", sagte der Chef der Pariser Feuerwehr. Die Flammen seien größtenteils gelöscht, gab die Feuerwehr weiter bekannt, kleinere Brandherde würden noch bekämpft. Zeitweise war die Feuerwehr nicht sicher gewesen, ob sie die Ausbreitung des Feuers aufhalten kann.

Staatschef Emmanuel Macron hatte am späten Montagabend den Wiederaufbau von Notre-Dame versprochen. Eine nationale Spendenaktion solle am Dienstag gestartet werden. Er wolle um internationale Hilfe bitten, um eines der Wahrzeichen von Paris zu restaurieren, sagte der Präsident. Die französische Kulturerbe-Stiftung Fondation du Patrimoine startete noch in der Nacht eine Spendensammlung für den Wiederaufbau. Die französische Milliardärs-Familie Pinault versprach 100 Millionen Euro.

"Das Schlimmste wurde verhindert", sagte Macron mit Blick auf die Löscharbeiten und die durch das Feuer zeitweise bedrohten beiden Haupttürme. Er lobte den "Mut" und die "Professionalität" der Feuerwehrleute.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen unbeabsichtigter Zerstörung durch Feuer ein - das heißt: von Brandstiftung ist bislang nicht die Rede. Nach ergänzenden Medienberichten könnte der Brand mit Bauarbeiten auf dem Dach der Kirche zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft nahm zu solchen Berichten zunächst keine Stellung. Auf dem Dach hatten die Bauarbeiter ein Gerüst angebracht.

Nach Kirchenangaben stand die hölzerne Inneneinrichtung in Flammen. Einsatzkräfte versuchten, Kunstschätze von unschätzbarem Wert zu retten. Eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche konnte aus der brennenden Kathedrale gerettet werden, die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte der Direktor des Gotteshauses. Wie es um die berühmten Rosettenfenster und die große Orgel der Kirche steht, ist derzeit nicht bekannt.