15. April 2019, 21:14 Uhr Reaktionen auf Notre-Dame "Traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen"

Der französische Präsident, die Pariser Bürgermeisterin, die Bundesregierung: Sie alle reagieren entsetzt auf die Katastrophen-Nachricht aus Paris.

Die Kathedrale von Notre-Dame war bislang eines der berühmtesten Wahrzeichen von Paris. Doch nun droht ein Großbrand, die Kirche zu zerstören. Das Dach und ein Turm sind bereits eingestürzt. Für die Inneneinrichtung und die Gemälde von unschätzbarem Wert dürfte es wohl keine Rettung mehr geben. "Alles brennt", sagte Kirchensprecher André Finot.

Kein Wunder, dass nun viele Menschen bestürzt reagieren.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich auf den Weg zur Kathedrale gemacht. Auf Twitter zeigte er sich bereits tief getroffen. "Notre-Dame von Paris den Flammen ausgeliefert. Emotion einer ganzen Nation", schreibt der Präsident am Montagabend. Er sei in Gedanken bei allen Katholiken und allen Franzosen. "Wie alle unsere Landsleute bin ich an diesem Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen."

Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, spricht von einem "fürchterlichen Brand". Die Feuerwehr tue alles, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Zugleich rief Hidalgo dazu auf, den Sicherheitsbereich im Umfeld der Kathedrale einzuhalten.

Die Bundesregierung reagiert bestürzt. "Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen", schreibt Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend auf Twitter. "Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden."

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Jucnker sagte: "Ich verfolge minütlich den Brand, der Notre-Dame in Paris gepackt hat. Notre-Dame gehört der ganzen Menschheit. Welch trauriger Anblick. Ich teile die Gefühle der französischen Nation, die auch unsere sind." EU-Ratspräsident Donald Tusk pflichtet ihm bei: "Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa. Wir stehen heute alle an der Seite von Paris."

US-Präsident Donald Trump schreibt, die Bilder vom "massiven Feuer" seien "schrecklich" mitanzusehen. Er empfiehlt, es mit Löschflugzeugen zu versuchen. "Ihr müsst schnell handeln."

Vizekanzler Olaf Scholz teilt mit, er hoffe, dass es der Feuerwehr rasch gelingt, den Brand einzudämmen und das Wahrzeichen zu retten.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber twittert auf Französisch. Er übermittelt seine "tiefe Traurigkeit" angesichts der "furchtbaren Bilder" aus Paris: "Aus ganzem Herzen mit den Französinnen und den Franzosen."

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz twitterte: "Schockierende Bilder aus Paris. Ein Wahrzeichen, Weltkulturerbe und eines der schönsten Bauwerke der französischen Geschichte. Notre-Dame steht in Flammen. Wir hoffen, dass kein Mensch verletzt ist. Unsere Gedanken sind in Paris."

Der Vatikan reagiert mit Bestürzung auf das verheerende Feuer. "Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen", erklärte Papst-Sprecher Alessandro Gisotti am Montagabend. "Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu."