16. April 2019, 20:38 Uhr Brand in Paris Macron: Werden Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufbauen

Frankreichs Präsident Macron will die durch den Brand teilweise zerstörte Kathedrale von Notre-Dame wiederaufbauen lassen.

Die Arbeit solle in fünf Jahren fertig sein, sagte er in einer Fernsehansprache. "Wir schaffen das."

Die Schäden im Inneren der Kathedrale sind nach dem Brand vom Montag weniger schlimm als erwartet.

Die drei großen Rosettenfenster sind nicht zerstört worden. Ob sie durch die große Hitze Schaden genommen haben, ist noch unklar.

Nach dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Land zum Wiederaufbau aufgerufen. Die Franzosen seien ein "Volk der Baumeister" sagte er am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation. "Ja, wir werden die Kathedrale von Notre-Dame wieder aufbauen, schöner als zuvor. Ich will, dass wir das in fünf Jahren erreicht haben. Wir schaffen das."

In seiner gut fünfminütigen Rede appellierte Macron an den Zusammenhalt der französischen Gesellschaft. "Was wir gesehen haben, ist die Fähigkeit uns zu vereinen, um zu siegen." Der Brand "unserer Dame" habe gezeigt, "dass unsere Geschichte nie aufhört, dass wir immer neue Proben zu bestehen haben. Auch was wir unzerstörbar glaubten, kann betroffen sein. Alles was Frankreich ausmacht - materiell, geistig, lebendig - ist zerbrechlich. ... Das dürfen wir nie vergessen."

Der Präsident dankte Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften für ihren Einsatz. Zugleich würdigte er die Zeichen von Solidarität aus dem In- und Ausland. "Jeder hat gegeben, was er konnte." Der Brand der Kathedrale habe die Menschen in Paris, in Frankreich und auf der ganzen Welt getroffen, nun sei es an der Zeit zu handeln. "Ich teile ihren Schmerz, aber ich teile auch ihre Hoffnung."

Durch das Land ging am Dienstag ein Aufatmen: Zumindest das Innere der Kirche ist weitgehend erhalten geblieben. Die Schäden seien weniger schlimm als erwartet, sagte der Denkmalschutz-Direktor für Notre-Dame, Laurent Prades. Nur der 1989 installierte Hochaltar sei durch den nach unten gestürzten Spitzturm schwer beschädigt worden. "Den ganzen Rest haben wir retten können."

"Alle Stelen aus dem 18. Jahrhundert, die Pietàs, die Fresken, die Kapellen und die große Orgel sind in Ordnung", sagte Prades weiter. Er sei auch besonders froh, dass die drei großen Rosettenfenster nicht zerstört worden seien. Möglicherweise hätten sie allerdings Schaden durch die große Hitze genommen, das müsse erst noch überprüft werden. Die Rosettenfenster aus dem 13. Jahrhundert zählen zu den größten Kulturschätzen der Kathedrale.

Die Pariser Staatsanwaltschaft geht nicht von Brandstiftung aus. Im Dachstuhl von Notre-Dame wurden bei Ausbruch des Feuers gerade Renovierungsarbeiten durchführt. Aus Justizkreisen verlautete, dass nach dem Brand bereits 30 Personen befragt worden seien, die meisten von ihnen Arbeiter. Den Angaben zufolge wurde zwei Mal der Feueralarm ausgelöst. Beim ersten Mal schauten mehrere Personen nach dem Rechten, fanden aber kein Feuer, beim zweiten Mal loderte der Brand bereits zu stark.