Welche Vorräte sind sinnvoll, wie kommt man ohne Strom zurecht und was, wenn Verkehr und Telefonnetz zusammenbrechen? Immer mehr Menschen wollen sich selbst schützen können. Besuch in einem Kurs für Krisenbewältigung.

Von Violetta Simon

Nadine Brockhoff kurbelt gegen die Ahnungslosigkeit an. Die 40-Jährige steht in einem ehemaligen Autohaus in Stadthagen, eine Dreiviertelstunde westlich von Hannover. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat sich in der weißgekachelten Halle eine Niederlassung eingerichtet. Zwischen Flipboards und einem riesigen Bildschirm geht es jetzt zwei Stunden lang ums Überleben - oder, wie es offiziell heißt, um "Vorbeugung und Reaktion in Notlagen".