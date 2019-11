Zeil am Main (dpa/lby) - Eine 66-Jährige ist in Unterfranken schwer verletzt gefunden worden - die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Frau sei mit einem Schädelbruch und weiteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Demnach handelt es sich um eine geistig und körperlich behinderte Frau. Eine Passantin fand sie am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Metzgerei in Zeil am Main (Landkreis Haßberge). Die Frau habe keine Angaben machen können, wie sie sich verletzt habe, hieß es. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen.