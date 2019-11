Wolkenstein (dpa/sn) - Beim Klettern ist ein Mensch am Sonntagnachmittag im Erzgebirge bei Wolkenstein tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stürzte die Person mehr als 20 Meter in die Tiefe und starb noch am Unglücksort. Nähere Angaben konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Die Bergungsarbeiten dauerten am Sonntagabend noch an.