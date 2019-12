Wolkenstein (dpa/sn) - Ein Mann ist bei einer Explosion in einem Stall in Wolkenstein (Erzgebirgskreis) schwer verletzt worden. Der 54-Jährige versuchte am Mittwochnachmittag in einem Aufenthaltsraum des Gebäudes einen Ofen anzuheizen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei kam es aus unbekannten Gründen zu einer Explosion - der Mann wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Die Beamten prüfen, ob eine Gasleitung in der Nähe die Ursache für das Unglück sein könnte.