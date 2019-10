Wißmannsdorf (dpa/lrs) - Drei Tage nach seinem Verschwinden haben Rettungskräfte am Mittwoch einen 25-jährigen Mann tot im Fluss Prüm gefunden. Aus welchen Gründen er gestorben sei, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher in Bitburg. Der aus Wißmannsdorf stammende Mann hatte am Samstag mit Bekannten ein Fest in Hermesdorf besucht. Er wollte nach Hause laufen, zuletzt wurde er am frühen Sonntagmorgen gesehen. Polizei und Rettungskräfte suchten auch mit einem Hubschrauber und der Hilfe von Hunden nach ihm.