Säureaustritt in Unternehmen löst Großeinsatz aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ausgelaufene Säure hat in Wiesbaden einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. "In einem Gewerbebetrieb im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt ist es am Freitagmittag zu einem Austritt von Reinigungsmitteln und einer chemischen Reaktion gekommen", sagte eine Feuerwehrsprecher. Es habe aber keine Verletzten gegeben oder Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Laut Feuerwehr war in dem Unternehmen handelsübliche Ameisensäure aus einer Dosieranlage ausgelaufen und hatte zu einer Rauchentwicklung geführt. Daher sei der Einsatz von spezieller Schutzausrüstung nötig gewesen. Ein technischer Mitarbeiter der betroffenen Firma wurde zur näheren Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Zum Schaden machte die Feuerwehr keine Angaben.