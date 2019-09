Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in Wiesbadener Therme

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Austritt von Chlorgas in einem Wiesbadener Bad sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Kaiser-Friedrich-Therme habe deswegen am Donnerstag geräumt werden müssen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Nach ersten Erkenntnissen erlitten 14 Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie klagten demnach unter anderem unter Beschwerden wie Reizhusten. Das Gas sei vermutlich durch einen technischen Defekt ausgetreten, sagte der Sprecher. Chlor wird in Schwimmbädern zur Entkeimung eingesetzt. Chlorgas wirkt ätzend und reizend.