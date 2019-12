Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Fischsterben im Weiher des Wiesbadener Kurparks ermitteln die Behörden. Wasserproben sollen Aufschluss über die Ursache geben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Kurpark bleibt aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen. In dem Weiher waren am Samstagnachmittag zahlreiche tote Fische gefunden worden. Mit dem Ergebnis der Wasserproben wird in den kommenden Tagen gerechnet.