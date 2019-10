Werder (dpa/bb) - Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bei einem schweren Busunfall ums Leben gekommen. Er sei an einer Haltestelle aus dem Linienbus ausgestiegen, auf die Straße gefallen und von einem Bus überfahren worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann starb noch am Unfallort. Nähere Angaben zu der Identität des Verstorbenen oder dem genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht. Die Polizei wusste zunächst nicht, ob der Mann von einem anderen Bus oder von jenem, aus dem er ausstieg, überfahren wurde.