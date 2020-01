Weißwasser (dpa/sn) - Polizisten haben am Freitag einen Schwan aus einem zugewucherten Garten in Weißwasser (Landkreis Görlitz) befreit. Weil die vielen Pflanzen ihm den Weg versperrten, habe der Schwan keinen Anlauf zum Wegfliegen nehmen können, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Einsatzkräfte vermuten, dass das Tier vom nahe gelegenen Halbendorfer See zum Grundstück mit unbewohntem Haus und zugewuchertem Garten geflogen war. Die Polizisten fingen den Schwan den Angaben zufolge ein und brachten ihn wieder zum See. Anwohner hatten die Einsatzkräfte über das gefangene Tier informiert.