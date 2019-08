Weißkeißel (dpa/sn) - Wildtierexperten prüfen, ob in der kleinen ostsächsischen Gemeinde Weißkeißel (Kreis Görlitz) nahe Polen ein Wolf einen Hund getötet hat. Das teilte die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Mittwochabend in Dresden mit. Der Kadaver sei zur Untersuchung an das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht worden. Der Hund sei von dessen Besitzerin tot hinter ihrem Grundstück gefunden, erklärte die Polizei Görlitz am Nachmittag.