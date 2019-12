Weinheim (dpa/lsw) - Aufgrund von Haut- und Atemwegsreizungen bei mehreren Besuchern ist ein Freizeitbad im Rhein-Neckar-Kreis geräumt worden. Rund 1400 Besucher mussten das Bad in Weinheim am Sonntagabend frühzeitig verlassen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Mehrere Gäste des Saunabereichs hatten über Haut- und Atemwegsreizungen geklagt. Die alarmierten Einsatzkräfte räumten deshalb das Bad kurz nach 21 Uhr. Ein 13-jähriges Kind und eine 32-jährige Frau mussten wegen ihrer Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grund für die Haut- und Atemwegsreizungen der Gäste war in der Nacht zum Montag noch unklar.