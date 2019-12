Wedemark (dpa/lni) - Eine sechsköpfige Familie hat eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, nachdem sie ihr Haus in Wedemark in der Region Hannover mit Grillkohle beheizt hat. Der 13 Jahre alte Sohn hatte gemerkt, dass seine Eltern schläfrig waren und nicht mehr aufstehen konnten, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Daraufhin habe er am Sonntagabend eine Bekannte verständigt, die die Feuerwehr alarmierte. Die Eltern sowie die vier Kinder kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wurden aber am Montag schon aus der Klinik entlassen.

Die Polizei nimmt an, dass die erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration im Haus von einer ungewöhnlichen Heiztechnik verursacht wurde: Da die Heizung defekt war, erhitzte die Familie im Garten Grillkohle in einem Topf und stellte sie ins Haus.