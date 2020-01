Wachstedt (dpa/th) - Ein Feuer in einem Wohnhaus hat im Eichsfeld zu einem Großeinsatz von 120 Feuerwehrleuten und Rettungssanitäter geführt. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht, da er Rauch eingeatmet hatte, wie die Feuerwehr Heiligenstadt am Sonntag auf ihrer Website schrieb. Die Brandbekämpfer retteten demnach auch eine Schildkröte aus dem Reihenhaus in Wachstedt. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Gebäude sei aber unbewohnbar. Auch für die Polizei seien die Ermittlungen vor Ort dadurch erschwert, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer berichtet.