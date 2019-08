Berndorf (dpa/lhe) - Bei einem Zugunfall in Nordhessen sind am Montag 21 Schafe erfasst und getötet worden. Warum die Tiere ihre Weide verließen und auf die Bahnschienen zwischen Korbach und Wolfhagen in Berndorf (Waldeck-Frankenberg) liefen, sei unklar, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Ein Elektrozaungerät sowie Teile des Weidezaunes wurden vermutlich gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen hierzu dauern an.