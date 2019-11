Travenbrück (dpa/lno) - Ein 22 Jahre alter Monteur ist nach einem Stromschlag bei Arbeiten an einem Windrad in Travenbrück von der Feuerwehr aus 60 Metern Höhe abgeseilt worden. Der Unfall habe sich am Freitag gegen 11.30 Uhr im Travenbrückener Stadtteil Tralau (Kreis Stormarn) ereignet, teilte die Polizei Tatzeburg mit. Der 22-jährige Monteur habe nicht aus eigener Kraft hinabklettern können, weshalb Spezialkräfte der Hamburger Feuerwehr zur Hilfe gerufen worden seien. Nach einem zweieinhalbstündigen Einsatz hatten fünf Höhenretter den den Verletzten in Sicherheit gebracht, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Anschließend sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben besteht für ihn keine Lebensgefahr.