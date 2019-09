Stralsund (dpa/mv) - Einen 88 Jahre alten Falschfahrer hat die Polizei nahe Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der B96 geholt. Der Mann sei auf der falschen Fahrbahn in Richtung A20 unterwegs gewesen, teilte die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mit. Mehrere andere Autofahrer hatten die Polizei alarmiert. Etwa einen Kilometer vor Erreichen der Autobahn bemerkte der Senior seinen Irrtum selbst und fuhr in eine Nothaltebucht. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 88-Jährigen. Ein Abschlepp-Unternehmen brachte das Auto zusammen mit dem Rentner und seiner 82-jährigen Beifahrerin zurück nach Stralsund. Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstag.