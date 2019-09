Stockstadt am Rhein (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten hat ein Bagger eine Gasleitung in Stockstadt am Rhein im Kreis Groß-Gerau beschädigt. Im Umkreis von rund 50 Metern um das Gasleck wurden am Freitag zunächst Anwohner evakuiert, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte. Zudem seien Straßen sowie die Bahnstrecke Richtung Stockstadt vorübergehend gesperrt worden. Wegen eines Stromkastens in der Nähe habe Brandgefahr bestanden. Nach Angaben des Kreises deckte die Feuerwehr das Gasleck etwa zwei Stunden nach der Beschädigung ab. Daraufhin konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.