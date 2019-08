Alarm bei Klebstoffhersteller: Dichter Rauch in Steinbach

Steinbach (dpa/lhe) - Eine heftige Rauchentwicklung bei einem Betrieb in Steinbach im Taunus hat einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sollten die Anwohner am Montagabend zur Sicherheit Fenster und Türen geschlossen halten. In dem Betrieb, der Klebstoff herstellt, war es wohl nach einem Defekt im Kühlsystem zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Es wurde niemand verletzt.