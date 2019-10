Leiche in See im Havelland entdeckt: Todesursache unklar

Seeblick (dpa/bb) - Im Hohennauener See im Havelland ist am Montag die Leiche eines 94-Jährigen entdeckt worden. Passanten sahen den Körper des toten Mannes am Vormittag im Wasser treiben und alarmierten die Rettungskräfte, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Die Leiche wurde geborgen, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid gebe es nicht, so der Sprecher. Der Mann könnte möglicherweise auf dem Steg weggerutscht sein oder ein medizinisches Problem gehabt haben. Er soll Angehörigen zufolge am Morgen mit dem Rad von seinem Zuhause losgefahren sein. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet.