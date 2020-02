Stahnsdorf (dpa/bb) - In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) haben am Freitagabend rund 6000 Menschen ihre Wohnungen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe verlassen müssen. Das Ordnungsamt begann kurz nach 18.00 Uhr mit der Evakuierung der Häuser in dem etwa einen Kilometer großen Sperrkreis, wie die Polizei mitteilte. Wann die Fliegerbombe entschärft sein würde, war am Abend noch unklar. Sprengmeister Mike Schwitzke sagte im RBB, dass es bis in die Morgenstunden dauern könne.

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind vor Ort, um die Gefahr schnellstmöglich zu beseitigen, wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Anwohner konnten den Abend in zwei Notquartieren - dem Rathaus und einer Sporthalle - verbringen.

Der Sperrkreis um die Fundstelle im Nordosten der Gemeinde reicht bis in die angrenzenden Orte Teltow und Kleinmachnow. In der Nähe des Fundortes führt eine Gasdruckleitung entlang, die am Nachmittag zunächst stillgelegt wurde.

Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Bauart war am Freitagmittag bei Baggerarbeiten gefunden worden. Da sie den Angaben nach einen intakten Langzeitzünder hat, sollte sie noch am selben Tag mit einem Wasserschneider entschärft werden.