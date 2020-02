Stahnsdorf (dpa/bb) - Die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ziehen sich voraussichtlich bis in den Abend hinein. In der Nähe des Fundorts führt eine Gashochdruckleitung entlang, die zunächst stillgelegt werden muss, wie ein Sprecher der Gemeinde am Freitagnachmittag sagte. Außerdem müssten innerhalb eines Sperrkreises einige Tausend Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie können die Entschärfung den Angaben nach in zwei Notquartieren - dem Rathaus und einer Sporthalle - abwarten.

Auch Kinder aus zwei Kindertagesstätten in dem betroffenen Gebiet sollen mit Bussen in die Notquartiere gebracht werden. Der Sperrkreis von einem Kilometer um die Fundstelle im Nordosten der Gemeinde reicht bis in die angrenzenden Orte Teltow und Kleinmachnow.

Alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung seien im Einsatz, sagte der Sprecher. Weil die Personalbesetzung an einem Freitagnachmittag aber dünn sei, seien alle verfügbaren Polizei- und Feuerwehrkräfte angefordert worden. Zunächst werde der Verkehr gesperrt. Danach soll sichergestellt werden, dass sich keine Menschen mehr in den Wohnungen im Sperrkreis aufhalten.

Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Bauart war am Freitagmittag bei Baggerarbeiten gefunden worden. Da sie den Angaben nach einen intakten Langzeitzünder hat, sollte sie noch am selben Tag mit einem Wasserschneider entschärft werden.