Speyer (dpa/lrs) - Beißender Geruch in einer Arztpraxis in Speyer hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte und Polizei ausgelöst. Sechs Mitarbeiter der Praxis wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Donnerstagabend den verdächtigen Geruch aus dem Reinigungsraum bemerkt hatten, wie die Polizei mitteilte. Die vorsorglich angerückte Feuerwehr nahm Proben und wertete diese am Abend noch aus. Eine Ursache stand zunächst nicht fest. Die Praxis konnte nach dem Lüften wieder betreten werden.