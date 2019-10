Sonneberg (dpa/th) - In einem Waldstück bei Sonneberg hat ein Mitarbeiter eines Bauhofs eine Panzerabwehrgranate gefunden. Die Polizei verständigte eine Munitionsbergungsfirma, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Sachverständigen transportierten am Mittwochnachmittag die Granate zur Vernichtung ab. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Panzerabwehrgranate ohne Füllung handelte.