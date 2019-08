Mann ertrinkt beim Schwimmen in Stausee

Schömberg (dpa/lsw) - Ein 26-jähriger Mann ist am Freitagabend beim Schwimmen im Schömberger Stausee (Zollernalbkreis) ertrunken. Seine Freunde hatten ihn vom Ufer aus um Hilfe rufen hören, dann wurde es still, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungstaucher fand den Mann auf dem Grund des Sees und holte ihn an Land, wo ein Notarzt den Tod feststellte. Die Polizei sprach von einem tragischen Unglück.