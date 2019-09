Artikel per E-Mail versenden

Schneizlreuth (dpy/lby) - Ein 59 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Ausflug im Landkreis Berchtesgadener Land gestorben. Der Mann aus Sachsen sei auf einem Wanderweg bei Schneizlreuth an der Alpenstraße plötzlich mit seinem Rad umgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnamen am Dienstag durch seine zwei Begleiter, der Bergwacht und des Notarztes waren erfolglos. Vermutlich habe der Mann gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es. Die genaue Todesursache werde noch ermittelt.