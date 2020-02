Sassnitz (dpa/mv) - Die Identität des Toten an der Steilküste der Insel Rügen ist zwei Tage nach seinem wahrscheinlichen Absturz noch nicht geklärt. Der Unbekannte war am Dienstagnachmittag von Passanten am Fuß der Kreidefelsen auf Höhe der Wissower Klinken entdeckt worden. Die Ermittler haben weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und gehen aufgrund des Verletzungsbildes von einem Absturz aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann, der nur eine Hose und einen Pullover trug, habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt. Sein Alter wurde auf 50 bis 60 Jahre geschätzt.

