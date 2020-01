Weltkriegsbombe in Salzwedel wird am Freitag entschärft

Salzwedel (dpa/sa) - In Salzwedel wird am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 3500 Menschen müssen deshalb bis 13.30 Uhr ihre Häuser verlassen haben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der fünf Zentner schwere Blindgänger liegt demnach am Kristallweg im Salzwedeler Gewerbegebiet Nord und wurde am Donnerstag bei Erdarbeiten entdeckt. Die Bombe sei höchstwahrscheinlich während der Bombardierung des Salzwedeler Bahnhofes 1945 abgeworfen worden, hieß es. Sammelpunkte für Anwohner seien ab 10 Uhr unter anderem am Kulturhaus, der Comenius-Schule und der Jenny-Marx-Schule eingerichtet.