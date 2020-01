Salzwedel (dpa/sa) - In Salzwedel ist am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die US-amerikanische Fünf-Zentner-Bombe sei ohne Zwischenfälle binnen eineinhalb Stunden unschädlich gemacht worden, sagte eine Polizeisprecherin in Salzwedel. Es hätten zwei Zünder aus dem Blindgänger entfernt werden müssen. Am Fundort, einer Baustelle in einem Gewerbegebiet, habe stetig nachlaufendes Grundwasser abgepumpt werden müssen. Zuvor war eine Sicherheitszone in einem Umkreis von rund 800 Metern geräumt worden. Laut der Stadt waren knapp 2000 Menschen betroffen. Polizei und Stadt betonten, dass alles reibungslos funktioniert habe.