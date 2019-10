Saarlouis (dpa/lrs) - Wegen einer Rauchentwicklung mussten mehrere Menschen in einem Krankenhaus in Saarlouis am Donnerstag ihre Zimmer verlassen. Es gab keine Verletzten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagabend sagte. Ursache für die Rauchentwicklung war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Lüftungssystem. Die Patienten konnten später in ihre Zimmer zurückkehren.