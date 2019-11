Saalfeld (dpa/th) - Ein sechs Jahre alter Junge hat sich aus dem Griff eines fremden Mannes befreien und fliehen können. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wird gegen einen Verdächtigen ermittelt. Nach Schilderungen des Sechsjährigen war er am Donnerstag auf einem Spielplatz in Saalfeld von einem Mann zunächst angesprochen und ausgefragt worden. Dann soll der Mann das Kind an der Hand gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Laut Polizei konnte sich der Junge durch einen Biss in die Hand des Mannes befreien und fliehen. Aufgrund der Beschreibungen des Jungen zum mutmaßlichen Täter und seinem Auto konnte die Polizei einen Verdächtigen ausfindig machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.