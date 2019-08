Rumbach (dpa/lrs) - Ein 13 Jahre altes Mädchen ist beim Klettern an den Birkelfelsen nahe Rumbach (Kreis Südwestpfalz) aus rund zehn Metern Höhe gestürzt und verletzt worden. Das Mädchen trug keinen Helm, konnte sich aber an der schrägen Felswand abrollen und so einen Aufprall mit dem Kopf verhindern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Die 13-Jährige war Teil einer fünfköpfigen Gruppe aus dem Kreis Dresden, die am Samstag an dem Birkelfelsen kletterte. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge beim angeseilten Abstieg.