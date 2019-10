Evakuierung in Ruhland: Kontrollierte Bombensprengung

Ruhland (dpa/bb) - Eine Weltkriegsbombe soll heute in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) kontrolliert gesprengt werden. Etwa 2400 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Ab 8.00 Uhr werden Polizei und Feuerwehr kontrollieren, ob auch alle Anwohner das eingerichtete Sperrgebiet von einem Kilometer rund um den Bahnhof verlassen haben. Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischen Typs wurde am Dienstag bei Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz gefunden.

Im Sperrgebiet befinden sich neben Ein- und Mehrfamilienhäusern auch zwei Kindergärten, eine Schule und ein Pflegeheim. Die Anwohner können in Sammelunterkünften im benachbarten Schwarzheide die Sprengung abwarten. Ab heute früh stellt die Gemeinde nach eigenen Angaben Busse bereit, die dorthin fahren. Für Menschen mit Gehbehinderung werden Fahrdienste organisiert. Der öffentliche Nahverkehr sowie der Zugverkehr werden vorläufig eingestellt.