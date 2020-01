Notfälle - Rüsselsheim am Main

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Sondengänger hat im Rüsselsheimer Stadtteil Königstädten (Kreis Groß-Gerau) einen menschlichen Schädel entdeckt. Die Polizei stellte den Fund sicher und nahm die Ermittlungen auf. Woher der Knochen stammt und wie lange er in der Erde lag, soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung klären, wie die Behörde am Dienstag in Darmstadt mitteilte.

Der Sondengänger hatte laut Polizei am Sonntag ein Foto des Schädels in Sozialen Netzwerken gepostet und geschrieben, er habe den Fund "im Kriegsschutt von Königstädten" gemacht. Sondengänger suchen den Boden mit Metalldetektoren nach verborgenen Schätzen oder Zeugnissen der Vergangenheit ab.