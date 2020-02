Rüsselsheim (dpa/lhe) - Suchmeldung im Radio und der Einsatz von Spürhunden: Eine verschwundene 85-Jährige hat in Rüsselsheim eine große Suchaktion ausgelöst - und wurde am späten Montagabend in einer Spielothek gefunden. Sie sagte den Beamten, dass sie bis Ladenschluss gerne noch ein wenig weiterspielen möchte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Später habe man erfahren, dass die Frau müde aber glücklich in ihre Seniorenresidenz zurückgekehrt sei.

Die 85-Jährige hatte ihr Wohnheim im Kreis Groß-Gerau den Angaben nach am Vormittag verlassen. Die Frau ist gehbehindert und benötigt einen Rollator. Zudem sei sie auf Medikamente angewiesen. Als sie am Nachmittag noch immer nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war, verständigte das Pflegepersonal die Polizei. Daraufhin seien alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, um die Frau zu finden. Eine Bekannte habe die Polizei schließlich auf die Spur der Spielerin gebracht.