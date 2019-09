Notfälle - Rüsselsheim am Main

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Der Kampfmittelräumdienst hat mehr als 20 Stabbrandbomben in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) beseitigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Erntearbeiter die Sprengsätze aus dem Zweiten Weltkrieg am Samstag auf einem Feld im Stadtteil Königstädten entdeckt. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Eine Gefahr habe nicht bestanden. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.