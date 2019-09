Tochter findet tote Eltern in Kleingartenanlage

Rostock (dpa/mv) - Eine Frau hat in einer Rostocker Kleingartenanlage die Leichen ihrer Eltern gefunden. Der 89 Jahre alte Mann und die 85-jährige Frau hätten dort wohl schon länger gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Er betonte, es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung und von einem Tötungsdelikt werde nicht ausgegangen. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das Ehepaar hatte demnach außerhalb seiner Laube auf der Terrasse in Markgrafenheide gelegen, teilte die Polizei weiter mit.