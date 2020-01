Rosdorf (dpa) - Ein Mann ist beim Arbeiten in der Nähe von Göttingen in einen Silo gefallen, in dem darin gelagerten Getreide versunken und anschließend erstickt. Die Ursache für den Sturz des 54-Jährigen war zunächst unbekannt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der zunächst als vermisst gemeldete Mann wurde am Dienstagabend nach eineinhalb Stunden tot aus dem Silo in Rosdorf geborgen.