Rosdorf (dpa/lni) - Ein Getreidesilo mit einem Riss hat im Landkreis Göttingen zu Sperrungen geführt. Die an dem betroffenen Silo in Rosdorf vorbeiführende Bahnstrecke von Göttingen nach Friedland wurde am Montag vorsorglich unterbrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der randvoll gefüllte Silo drohe zu platzen, hatte das "Göttinger Tageblatt" (online) zuvor berichtet. Deshalb sei der Bereich großräumig gesperrt worden. Wie groß die von dem Behälter ausgehende Gefahr tatsächlich sei, solle ein Baustatiker herausfinden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Betreiber der insgesamt fünf Silos umfassenden Anlage hatte am Morgen den Riss im unteren Bereich des Silos entdeckt, hieß es in dem Zeitungsbericht unter Berufung auf die gegen 11 Uhr alarmierte Feuerwehr.