Rodgau (dpa/lhe) - Mit Hubschrauber und Suchhunden hat die Polizei nach einer Bombendrohung das Opel-Testgelände in Rodgau (Kreis Offenbach) durchsucht. Die Überprüfung des großen Geländes habe noch am späten Mittwochabend begonnen, nachdem gegen 22.30 Uhr die Drohung eingegangen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bisher sei nichts gefunden worden, die Suche auf dem Testgelände und seiner Umgebung dauere derzeit an. Zuvor hatte die "Offenbach Post" darüber berichtet.